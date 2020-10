Il Tar sospende l’ordinanza Solinas sui tamponi obbligatori per gli arrivi in Sardegna

Sospeso dai giudici il provvedimento della Regione che obbligava test Covid obbligatori per gli arrivi nell'isola

Dopo il decreto urgente del presidente del Tar Sardegna, Dante D’Alessio, anche la prima sezione del Tribunale amministrativo ha sospeso, in via cautelare, l’ordinanza della Regione Sardegna dell’11 settembre che obbligava test Covid obbligatori per gli arrivi nell’isola.

I giudici hanno quindi confermato quanto deciso dal presidente D’Alessio. La decisione del Tar, che pure non è ancora in giudizio di merito, potrebbe avere ripercussioni quasi immediate anche sulla proroga dell’ordinanza firmata martedì scorso dal governatore Solinas che reintroduce l’obbligatorietà dei test sino al 23 di ottobre. (Ansa)

