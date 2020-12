Infermiera fa il vaccino della Pfizer e sviene in diretta per un malore VIDEO

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Una infermiera americana è svenuta in diretta dopo essersi sottoposta al vaccino anti-Covid della Pfizer-Biontech. E’ successo in un ospedale della contea di Hamilton, nello stato dell’Ohio (Usa).

Durante il live streaming delle vaccinazioni al CHI Memorial, l’infermiera Tiffany Dover, addetta al reparto di terapia intensiva, mentre parlava ai media della ricezione del vaccino ha cominciato a sentirsi male, si è toccata la fronte e poi è svenuta. Fortuna sua, dietro di lei c’era un operatore sanitario che l’ha tenuta prima che cadesse in terra. Poi la donna è stata adagiata e soccorsa.

I medici hanno voluto rassicurare coloro che l’hanno visto accadere tutto questo in diretta: “Non c’è motivo di sospettare che ciò sia dovuto al vaccino”, si è subito affrettato a dire un medico. Il video, che stava per diventare virale, è stato ‘censurato’ su diversi social e dai tg mainstream per l’evidente imbarazzo.

L’infermiera dopo essersi ripresa è stata nuovamente intervistata ed ha affermato che il malore “mi ha stordito, mi ha colpito all’improvviso, sentivo che stava arrivando. Mi sentivo un po’ disorientata ma ora mi sento bene, e il dolore al braccio è sparito”, ha detto la Dover.

“Ma davvero si vuole far credere che il malore dell’infermiera non sia dovuto al vaccino appena fatto?”, si è chiesto più di qualcuno sui social media. “Ti hanno dato una sceneggiatura? Sembra così falso. Guarda i suoi occhi. Sta mentendo”, ha commentato fra i tantissimi altri un utente su YouTube sotto il video della seconda intervista.

GUARDA IL VIDEO

Your browser does not support the video tag.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB