Vaccini, oltre un Francese su 2 non vuole vaccinarsi

All’inizio della campagna vaccinale in Europa contro il Covid-19, la Francia rimane una delle nazioni più riluttanti alla vaccinazione. Oltre un francese su due, il 56%, non intende farsi inoculare il farmaco, secondo un sondaggio BVA pubblicato oggi da Le Journal du Dimanche e condotto dall’11 al 14 dicembre.

Solo il 44% dei francesi prevede di ricevere il vaccino e appena il 13% si dichiara “certo” di farlo, si legge sull’Ansa. Oggi in Italia, come in Ue, è iniziato Vax day. Ieri sono arrivate nel nostro Paese circa diecimila dosi di “Comirnaty”, il vaccino della Pfizer-Biontech.

