Non c’è prova che i decessi siano per Covid. Per “convenzione” il tampone positivo. Nessuna autopsia

Migliaia di morti per diagnosi e cure sbagliate. Secondo l'Iss in quasi un anno i morti attribuiti al SOLO al virus sarebbero circa 2.500, con una media che si attesta attorno ai 208 decessi al mese.



Non esiste alcuna prova medico-scientifica che le decina di migliaia di decessi in Italia attributi al Covid siano riconducibili al virus, ovvero che questo sia stata la vera causa determinante del loro decesso. Ormai è noto che questi decessi vengono considerati Covid solo dopo un tampone positivo, fatto anche post mortem. Morti che confluiscono in ogni caso nel “calderone” covid “PER CONVENZIONE“.

Tamponi non diagnostici, ma convenzionalmente utilizzati per testare la positività, che si sono dimostrati altamente inattendibili (guarda il video della frutta positiva al Covid oppure lo studio sull’amplificazione del segnale di positività), poiché restituiscono molti falsi positivi che comunque vanno a finire nella conta totale dei cosiddetti “contagiati”, che sono – secondo il più autorevole dei virologi, Giorgio Palù, “per il 95% asintomatici, né malati né contagiosi”. Numeri che hanno poi determinato le misure restrittive raccomandate dal Cts attraverso il noto indice Rt e infine adottate dal governo. Già il governatore del Veneto Zaia ci aveva raccontato come i conteggi fossero falsati. “Anche morti per incidenti stradali e infarti tra i decessi Covid”.

L’unico modo attraverso cui si potrebbe stabilire l’effettiva causa dei decessi – per oltre il 90 percento anziani sopra gli 80 anni con diverse patologie pregresse, anche gravi o addirittura terminali -, sono le autopsie, che tuttavia anche oggi nessuno esegue in osservanza alle disposizioni del ministero della Salute.

Un dato non trascurabile dal momento che su quei pochi esami autoptici effettuati è emerso che i decessi erano stati causati da terapie sbagliate per diagnosi altrettanto errate come la polmonite interstiziale, anziché la tromboembolia disseminata che poteva essere curata con farmaci a bassissimo costo.

Un’altra via, ma molto meno “efficace” delle autopsie, è l’esame delle cartelle cliniche. Non avendo a disposizione gli importantissimi esiti autoptici, per provare le vere cause, non resta che la documentazione clinica dei pazienti da cui si evince il percorso di degenza, le terapie prescritte, i farmaci somministrati e altri fattori come le malattie preesistenti.

Ad esaminarle ci sta pensando l’Istituto superiore di Sanità che nei suoi report periodici riporta pure la conta complessiva dei decessi attribuiti al Sars-Cov-2 raccolti dalle autorità sanitarie regionali, le quali procedono a rubricare e a trasmettere il numero dei decessi con tampone positivo, come da linee guide dell’Oms, organizzazione che nel 2020 ha ribaltato il concetto della causa primaria della morte. Negli anni passati se un paziente moriva a causa di un tumore, questa patologia veniva riportata come causa principale, nonostante le varie infezioni contratte in ospedale; adesso, invece, si possono avere anche due o tre malattie gravi concomitanti ma la causa prevalente è il cosiddetto Covid emerso da un tampone che, a cicli amplificati, riesce a scovare anche frammenti morti di vecchie influenze.

Dall’ultimo report dell’Iss datato 27 gennaio 2021 i decessi attributi al Sars-Cov-2 sono 85.418, un numero che va spalmato in quasi un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria (21 febbraio 2020). Volendo fare una media, in dodici mesi si ottiene un numero di 7.118 decessi al mese.

Nel dettaglio, sul numero totale dei decessi riportati nel report (85.418), al 27 gennaio 2021 sono state esaminate 6.381 cartelle cliniche. Per esaminarle tutte, a questo ritmo, ci vorrà oltre un decennio.

Su queste 6.381 cartelle esaminate, il numero medio di patologie osservate in questa popolazione – spiega l’Iss – è di 3,6 malattie pregresse concomitanti.

Tutti deceduti che avevano tampone positivo. Quindi pazienti morti non per le malattie pregresse, ma per convenzione con il virus da test. Ma senza autopsia non si riesce a provare alcun nesso, a differenza di malattie accertate come il cancro o le patologie cardiovascolari, per fare solo due esempi.

In un anno 2.500 persone decedute “solo” per Covid

Complessivamente, 196 pazienti (il 3,1% di 6.381 cartelle visionate) presentavano zero patologie pregresse. Questo è un punto molto importante per allacciarsi al discorso morti “per” o “con” Covid, tema molto discusso in questi quasi dodici mesi: facendo una progressione media sul totale dei decessi attribuiti al virus, i morti in un anno per il SOLO Covid, stando a questi dati, sarebbero circa 2.500, con una media che si attesta attorno ai 208 decessi al mese.

Il report spiega poi che 772 pazienti deceduti, pari al 12,1% del campione, avevano una patologia; 1.185 pazienti (18,6%) presentavano 2 patologie, infine 4.228 (66,3%) avevano 3 o più patologie preesistenti.

Altro dato curioso su cui riflettere è il numero di chi è entrato in ospedale senza sintomi influenzali, ricoverato solo per un tampone positivo, e poi è deceduto. Il report dell’istituto superiore di sanità riporta infatti che 84.418 decessi attribuiti al covid ben l’8,1% delle persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero. Si tratta di 6.837 persone il cui decesso è avvolto nel mistero.