Covid, muore un’altra infermiera vaccinata ma “non c’è nesso”. C’è chi nasconde la verità

Una infermiera di 55 anni, Cristina Maria Murari, dipendente dell’ospedale di Negrar di Verona è morta in circostanze misteriose dopo aver fatto il vaccino anti Covid. La donna, secondo quanto trapela, era stata come tanti altri sanitari, sottoposta alla vaccinazione col siero targato Pfizer, le cui reazioni avverse, anche gravi, sono riportati dal sistema di sorveglianza europeo e italiano. Nell’ospedale ci sarebbero altri sanitari gravi, alcuni in rianimazione.

Il quotidiano l’Arena alcuni giorni fa ha pubblicato un necrologio in cui si davano annunci e data dei funerali della povera infermiera. Le esequie si sono già svolte, ma purtroppo a nessuna autorità competente, soprattutto alla Procura, sarebbe venuta in mente la cosa più seria da fare in questi casi molto delicati: l’autopsia. In casi sospetti si può fare anche ‘d’ufficio’, senza la denuncia di familiari e parenti.

Senza l’esame autoptico, infatti, chiunque può azzardare conclusioni che lasciano il tempo che trovano. La direzione dell’ospedale, secondo quanto si legge su alcuni siti, ha subito smentito che la morte della donna sia da correlare al vaccino. Cosi fan tutti, non è la prima volta che succede. Tutti i protagonisti dicono che il vaccino non c’entra, negli ospedali così come nelle residenze per anziani, il cui personale e i degenti sono stati i primi ad essere sottoposti a vaccinazione di massa. Si ammalano e muoiono “per puro caso”. E le notizie non trapelano, non penetrano sui grandi schermi o sui giornaloni unici del virus.

Ogni volta che c’è un decesso post vaccinazione c’è subito chi si affretta a smentire: “Non c’è nessun nesso tra morte e vaccino”. I numerosi casi mortali e le migliaia di “feriti” causa reazioni avverse, anche gravi, secondo la sorveglianza dell’Aifa, sono solo le solite coincidenze per i cosiddetti “professionisti dell’informazione”?

Del resto esistono e devono esserci solo i morti per il cosiddetto Covid. E in quel caso, le prove ci sono? E dove? Oppure sono decessi classificati Covid per un tampone farlocco positivo?). Mai dai vaccini sperimentali di Pfizer, Astrazeneca e Moderna, altrimenti sono guai per il mainstream e i siti di debunker, probabilmente finanziati “dall’uomo del monte”, per non dire altri poteri o Big Pharma.

Tuttavia qualcosa la magistratura potrebbe fare: riesumare le salme e sottoporle ad un esame autoptico. Solo così si potranno accertare le vere cause del decesso. Senza affermazioni e smentite che lasciano il tempo che trovano.

I cittadini hanno bisogno di verità e certezze su Covid e Vaccini. Certezze che nessuno riesce a dare; né i produttori né le agenzie del farmaco come Fda, Ema ed Aifa, che proprio perché dubbiosi non hanno MAI APPROVATO pienamente i farmaci, ma solo “autorizzati con condizionalità” dopo pochi mesi di sperimentazione clinica e con dati insufficienti. Sorvolando sull’efficacia che risulta bassissima, i sieri, secondo molti scienziati internazionali, non sono affatto sicuri. Sbandierarli come tali si commettono crimini penali.

E il mainstream non può credere di avere come spettatori/lettori persone con l’anello al naso disposti a credere a tutto pur di accontentare chi gli passa veline e milioni di euro attraverso gli sponsor o sotto altre forme per una narrativa unica su Covid e Vaccini avvolta, tra le sue varianti, ancora nel mistero più fitto.

Dino Granata

