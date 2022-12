Ex dipendente Pfizer: “Questi vaccini anti-covid sono armi biologiche”

1 di 3

di Greg Hunter

Karen Kingston è un’analista biotecnologica ed ex dipendente Pfizer che ha studiato e scritto su molti aspetti dei cosiddetti vaccini CV19. Kingston ha scoperto documenti che dimostrano che tutti sapevano o avrebbero dovuto sapere gli effetti mortali di queste iniezioni criminali. Kingston afferma che i documenti con i produttori di farmaci, FDA e CDC hanno elencato gli “effetti collaterali” mortali e debilitanti delle iniezioni. Kinston mostra che i produttori di vaccini hanno fornito alla FDA un elenco di “effetti collaterali” o “possibili esiti di eventi avversi” dalle iniezioni.

Kinston afferma: “Gli effetti collaterali comuni dovrebbero essere dolori muscolari, mal di testa, febbre e dolore. Con queste iniezioni, gli effetti collaterali comuni sono Guillain-Barre, . . . infiammazione del cervello e del midollo spinale, meningite, ictus, narcolessia, anafilassi, infarto, miocardite, pericardite, malattia autoimmune, morte, esiti della gravidanza e del parto, lesioni fetali, mutazioni fetali, aborto spontaneo. . . e malattia potenziata dal vaccino. . . Quindi, sapevano che non si trattava di lievi effetti collaterali. . . . Non sono io a parlare. Questi sono letteralmente i loro documenti. . .Queste informazioni sono solo la punta dell’iceberg, che mostra quanto siano davvero malate e perverse queste iniezioni di CV19.

Kingston chiede: “Per quanto tempo ancora i medici difenderanno la sicurezza di queste iniezioni? Perché le persone non si svegliano? I loro fidati leader e i loro medici di famiglia dicono loro che queste iniezioni di mRNA sono sicure ed efficaci. . . In termini giuridici, è la definizione di frode estrinseca. . .Queste sono tecnologie di editing genetico e la FDA non ha il diritto di chiamare queste iniezioni un vaccino. Non sono nemmeno terapie geniche perché causano malattie, disabilità e morte. . .Sono armi biologiche”.

Kingston continua dicendo: “Questa è una frode. L’affermazione che queste iniezioni sono sicure ed efficaci sono tutte basate su frodi. È palese travisamento dei fatti per il popolo americano. Questo è stato ripetuto a pappagallo e ripetuto al popolo americano attraverso i media mainstream così come attraverso tutte le organizzazioni sanitarie. Siamo in un vero pasticcio, lo siamo davvero perché coloro che conoscono la verità vengono martellati, me compreso. Questa è batteria premeditata e omicidio di adulti e bambini. Sapevano cosa sarebbe successo e l’hanno autorizzato in ogni modo. Tieni presente che il tuo intero complesso industriale medico, che include il tuo medico di famiglia locale, infermieri e pediatri, è andato d’accordo. Come mai? Se non ricevevano grandi incentivi finanziari e venivano spinti ad accettarli, non avrebbero mai infilato questi colpi tra le braccia della gente. . .Stavano ricevendo la pressione dei pari e tutti gli altri lo stavano facendo. Quindi, quanto male potrebbe essere? Non possiamo farci beccare se siamo tutti d’accordo sulla menzogna. Ancora una volta, questo si chiama frode estrinseca. La frode estrinseca viene intentata contro una vasta popolazione o partito quando sono coinvolte molte persone. Questo è esattamente quello che è successo con queste iniezioni di mRNA, che sono armi biologiche. . .È un gruppo di persone che sono tutte in un club insieme che hanno accettato di accettare la menzogna. Hanno ottenuto incentivi finanziari, che hanno dato loro ulteriore potere. . .Hanno seguito gli ordini della tirannia credendo di farla franca. Sono andati contro i nostri diritti dati da Dio e pensano di farla franca senza costi perché sono tutti d’accordo insieme. Lasciano che altre persone soffrano per il loro guadagno e non devono perdere il lavoro e non devono perdere questi incentivi finanziari chiamati Covid19. Questo è quello che è successo.

In chiusura, Kingston dice: “Guarda, stanno bruciando la casa con te e il bambino dentro. La mia preoccupazione è che alle persone sia stato detto che nulla può fermare ciò che sta arrivando. . .Faranno ciò che hanno cercato di fare per secoli. . .Stiamo per sterminare molti umani e schiavizzare il resto di loro. . .Ci sono troppe persone al potere che sono state comprate e vendute. . .È stato intentato un crimine contro tutti gli americani e tutta l’umanità. Dobbiamo stare nella verità, e la verità in evidenza e Dio e non falsi idoli. Penso che molte persone sappiano di essere state ingannate, ma è stato detto loro che potresti anche andare avanti fino a quando il viaggio non sarà finito”.