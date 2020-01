Con due euro centra il 6 al Superenalotto e vince oltre 67 milioni

La schedina è stata giocata in una tabaccheria ad Arcola, in provincia della Spezia. Il locale dov'è stata effettuata la giocata si chiama "il Quadrifoglio". Uno dei 5 è stato centrato in Toscana in un esercizio chiamato "Il Trifoglio"