Coronavirus, Dybala non è positivo. La Juve: “E’ una fake news”

Paulo Dybala non è positivo al coronavirus. Lo precisa la Juventus, smentendo “categoricamente” indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore. Dopo la positività di Daniele Rugani, in osservanza alle disposizioni delle autorità sanitarie, l’attaccante argentino è in isolamento volontario come il resto della squadra.

Il covid-19 ha colpito anche il famoso attore Tom Hanks e la moglie. Anche la consorte del premier canadese Justin Trudeau risulta positiva al coronavirus. Trudeau nelle scorse ore aveva annunciato il suo auto isolamento dopo che Sophie, la moglie, aveva mostrato sintomi di influenza. Trudeau, precisano le autorità canadesi, al momento non è stato ancora sottoposto al test perché non mostra sintomi. Trudeau resta in auto isolamento.

