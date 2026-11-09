MONDO

Polonia, è morto l’attentatore della strage a Cracovia

Redazione
L'autore della strage a Cracovia Michal Oksinski

Correlati

SOSTIENICI

L’autore della sparatoria avvenuta sabato 7 novembre a Cracovia è morto in ospedale. Lo ha comunicato la polizia locale. Michal Oksinski, trasportato in ospedale, versava in condizioni critiche.

L’attacco è stato condotto nella piazza principale della città, quella del mercato: 6 i morti e 16 i feriti. L’attentatore, che dall’auto ha sparato sulla folla, era stato ferito dalla polizia (Il video della sparatoria) ed era stato poi sottoposto a un’operazione. “Le vittime sono quattro donne e due uomini.

Michal Oksinski, nato nel 2002, viveva con i genitori e una sorella a Ostrowiec Swietokrzyski, a due ore da Cracovia. I corpi di questi ultimi sono stati trovati in un appartamento situato nel centro della cittadina: “Un uomo di 52 anni, una donna di 51 e una di 21. Si tratta dei genitori e della sorella del sospetto”, ha annunciato la polizia, precisando che avevano ferite da colpi di arma da fuoco. L’aggressore non aveva precedenti penali. Frequentava con il padre un poligono di tiro.

Le autopsie delle vittime si terranno lunedì
Secondo quanto riferito dalla procura, le autopsie sui corpi di sei vittime dell’attentato di Cracovia e di tre persone uccise a Ostrowiec Świętokrzyski inizieranno lunedì mattina. Il procuratore Eryk Stasielak della Procura nazionale ha aggiunto che gli esami potrebbero richiedere fino a due giorni a causa della complessità delle ferite da arma da fuoco.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

MONDO

Israele, Herzog incarica Eisenkot di formare il governo. Fuori Netanyahu?

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ufficialmente affidato a Gadi Eisenkot, leader del partito centrista Yashar ed ex capo...

DALLA CALABRIA

COSENZA

Segregavano in casa h24 badanti straniere, arrestati promotori e complici

Segregavano in casa, 24 ore al giorno, badanti reclutate all'estero che venivano pagate con stipendi decurtati. Uno sfruttamento a cui...