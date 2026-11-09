Segregavano in casa h24 badanti straniere, arrestati promotori e complici

Segregavano in casa, 24 ore al giorno, badanti reclutate all’estero che venivano pagate con stipendi decurtati.

Uno sfruttamento a cui hanno messo termine i carabinieri che hanno arrestato 7 persone – una ai domiciliari – a conclusione di un’operazione condotta a Rose, Rende (Cosenza) e in Romania dai militari del Reparto operativo del Comando per la Tutela del Lavoro, con l’ausilio di personale del Gruppo Tutela Lavoro di Napoli, del Comando provinciale Carabinieri di Cosenza e con il concorso operativo del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Nel corso dell’operazione, in esecuzione di un’ordinanza del Gip su richiesta della Dda di Catanzaro, sono stati arrestati una coppia di coniugi – un italiano e una cittadina moldava – ritenuti promotori e gestori di fatto di una fittizia agenzia di collocamento; una cittadina moldava, nuora della coppia – ai domiciliari – collaboratrice nell’accoglienza e gestione logistica delle vittime e quattro stranieri ritenuti titolari di fatto e autisti di una ditta rumena di trasporti internazionali.

Gli indagati sono accusa di associazione per delinquere, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro pluriaggravato, favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina e autoriciclaggio.

Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero reclutato all’estero e introdotto illegalmente in Italia oltre 160 donne prevalentemente di origine moldava.

Le lavoratrici venivano reclutate tramite canali social e passaparola con la falsa promessa di un lavoro stabile, venendo introdotte illegalmente in Italia grazie a falsi visti turistici, quindi trasportate a bordo di autobus e minivan di una ditta rumena fino a un centro di smistamento in Puglia e poi a Rose. Le donne venivano ammassate temporaneamente in falso B&B ed erano sottoposte a convivenza forzata e turni continui fino a 24 ore su 24, oltre che retribuite con compensi sproporzionati di circa 700 e 800 euro mensili. Inoltre erano costrette spesso a dormire nella stessa stanza dell’anziano o su divani. Le donne erano anche costrette a versare 300 euro del primo stipendio.

Oltre agli arresti è stato sequestrato un immobile a Rose, 5 automezzi e oltre 75mila euro.