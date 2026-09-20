CRONACA

Sorprende i ladri nel cortile di casa, spara e ne uccide uno. Indagato per omicidio

È successo a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Il proprietario ha sentito dei rumori nella notte e ha sparato ammazzando uno dei banditi. La Procura lobindaga per omicidio. Il caso simile a quello di Mario Roggero

SPN

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Un altro caso Roggero in provincia di Cuneo. Nella notte a Baldissero d’Alba, nel Cuneese, un uomo ha sorpreso ladri nel cortile di casa e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe esploso alcuni colpi nel buio con una pistola, regolarmente detenuta, uccidendo uno degli intrusi.

Il fatto – secondo le prime informazioni trapelate riportatate dall’Ansa – sarebbe avvenuto intorno alle 2 della notte in un cascinale in ristrutturazione. Il proprietario, italiano di 35 anni, sarebbe stato solo in casa quando avrebbe sentito dei rumori provenire dall’esterno. A quel punto avrebbe sparato, colpendo una persona. La vittima, in via di identificazione, sarebbe un uomo di 40enne anni dell’est europeo.

Il 35enne che ha sparato e ucciso uno della banda è indagato per omicidio. In base a quanto si apprende l’indagato è attualmente in caserma a Bra dove viene ascoltato dagli inquirenti.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del reparto operativo di Cuneo che stanno ricostruendo quanto avvenuto nella notte. Il ladro faceva parte di una banda di 4/5 persone che si sono date alla fuga e sono al momento ricercate.

Il 35enne, un autotrasportatore, al momento del fatto era da solo nella cascina, di proprietà dei genitori, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Ha sparato con una pistola semiautomatica regolarmente detenuta.

L’episodio riporta alla mente il caso di Mario Roggero, il gioelliere che dopo l’ennesima rapina ha inseguito i rapinatori uccidendo due banditi e ferendone un altro. Con sentenza definitiva la vittima è stata condannata a 15 anni di carcere e ora sta scontando la pena inflittagli, tra le proteste politiche del centrodestra.

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