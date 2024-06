Strage sulla statale 106 in Calabria, 3 morti e un ferito grave

Auto contro un muro nella Locride, perdono la vita marito, moglie e cognata, tutti sui sessant'anni. In rianimazione il giovane figlio della coppia. Forse un malore del conducente

Gravissimo incidente stradale in Calabria. Tre persone sono morte ed una è rimasta gravemente ferita in un sinistro autonomo che si è verificato nel pomeriggio sulla Statale 106 tra Locri e Sant’Ilario dello Jonio, lungo un rettilineo in prossimità del Museo archeologico di Locri, nel reggino.

I quattro, secondo i primi accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Locri, si trovavano a bordo di una Fiat Panda quando all’improvviso il veicolo, forse per un malore del conducente, è andato in testacoda a velocità sostenuta andando poi a sbattere violentemente più volte contro un muro di cemento armato posizionato ai lati della Statale 106.

A perdere la vita nel violento impatto contro un muro posto ai lati della carreggiata sono stati i coniugi Antonio Simonetti, di 61 anni, e la moglie Domenica Palamara, di 58 anni, e Santina Palamara, 60enne sorella di Domenica. Quest’ultima era stata ricoverata in ospedale ma è deceduta dopo poche ore.

Ferito in modo grave Giuseppe Simonetti, di 19 anni, figlio dei coniugi deceduti sul colpo e nipote di Santina. Il giovane è stato trasportato con l’elisoccorso al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per diverse fratture e lesioni in più parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, i militari dell’Arma coordinati dalla Procura di Locri che ha già disposto il sequestro preventivo del veicolo. Accertamenti sono in corso per capire cause e dinamica del grave incidente.