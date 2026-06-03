Trump choc: “Voglio incontrare la guida suprema iraniana Khamenei”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler incontrare la Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Lo riportano i media.

“Mi piacerebbe incontrarlo”, ha dichiarato al New York Post in un’intervista. “Mi piacerebbe incontrare tutti. Mi piacerebbe incontrarlo e probabilmente ci incontreremo prima o poi, a seconda di come andranno le cose”, ha aggiunto Trump.

Secondo il presidente statunitense, Khamenei è “assolutamente” coinvolto nel processo decisionale in Iran.

Trump ha anche affermato che l’Iran ha accettato di abbandonare lo sviluppo di armi nucleari, aggiungendo che un potenziale accordo porterebbe a “molte cose positive”.

L’Iran avverte che risponderà con fermezza agli attacchi statunitensi nel Golfo Persico.

Intanto il Ministero degli Esteri iraniano ha condannato fermamente gli “atti aggressivi” compiuti dagli Stati Uniti contro una petroliera iraniana nello Stretto di Hormuz e contro una torre di telecomunicazioni sull’isola di Qeshm, avvertendo che la Repubblica islamica utilizzerà “tutte le risorse disponibili” per difendere la propria integrità territoriale e la sovranità nazionale. Lo riporta l’agenzia iraniana Irna.

In una dichiarazione rilasciata mercoledì, il ministero ha affermato che gli attacchi sono stati perpetrati nelle prime ore del mattino dal territorio di due paesi della regione. Ha sottolineato che gli assalti costituiscono una palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco dell’8 aprile, nonché una chiara violazione del diritto internazionale e dell’articolo 2 e 4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce l’uso della forza.

La dichiarazione ha inoltre denunciato l'”uso coloniale” del territorio e delle infrastrutture degli stati regionali da parte degli Stati Uniti per promuovere operazioni ostili contro l’Iran. Il Ministero degli Esteri ha specificamente indicato la “responsabilità diretta ed esplicita” dei governanti del Kuwait e del Bahrein in merito agli attacchi notturni.

Secondo il ministero, qualsiasi Paese che permetta che il proprio territorio, spazio aereo, acque territoriali o installazioni militari vengano utilizzati a sostegno di un’aggressione contro l’Iran viola i principi fondamentali del diritto internazionale e del buon vicinato. Ha aggiunto che tali azioni rientrano nella definizione di aggressione come delineata nella Risoluzione 3314 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L’Iran ha ribadito di riservarsi il diritto intrinseco di difendersi, anche prendendo di mira la fonte e l’origine degli attacchi ostili.

Nella giornata di mercoledì, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha annunciato che la sua Forza Aerospaziale ha lanciato attacchi missilistici e con droni contro il quartier generale della Quinta Flotta statunitense in risposta agli attacchi contro obiettivi iraniani.