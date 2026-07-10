Vasto incendio in deposito rifiuti a Palmi, allerta sui livelli di inquinamento

Un vasto incendio è scoppiato all’interno di uno stabilimento di smaltimento rifiuti a Palmi. Una densa nube nera di fumo si è sollevata in cielo, visibile da diversi chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell’ordine.

Lo stabilimento è il Poly 2 Oil. Il rogo ha interessato l’intero capannone e il suo esterno. In fiamme sarebbe andato del materiale plastico. Il Comune sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione.

A causa dell’incendio la Prefettura reggina ha attivato l’Arpacal nel centro urbano di Gioia Tauro, presso la Scuola media “Eugenio Montale”, una postazione per il campionamento delle polveri totali, nell’ambito delle attività avviate a seguito dell’incendio nell’impianto Poly 2 Oil. Il ciclo di campionamento avrà una durata di 24 ore e interesserà sia la postazione di Gioia Tauro sia quella individuata nel territorio di Palmi.

Il sindaco di Palmi ha emanato un’ordinanza che invita i cittadini a stare chiusi in casa. C’è preoccupazione tra la popolazione. Indagini sono in corso per accertare se il vasto rogo sia stato originato dalla mano criminale di piromani.