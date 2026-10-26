Confiscato fabbricato a un uomo condannato per traffico di droga

I finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno eseguito un decreto del Tribunale di Catanzaro – Sezione Misure di Prevenzione, confermato dalla Corte di Appello, che ha reso definitiva la confisca, a Isola Capo Rizzuto (Crotone) Confiscato di un fabbricato destinato ad abitazioni e attività commerciale del valore di 300.000 euro, riconducibile ad un soggetto ritenuto componente di un’associazione dedita al traffico di droga.

L’uomo è stato anche sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni. Il destinatario del provvedimento è stato condannato a 8 anni e 8 mesi in un secondo giudizio d’appello – dopo un rinvio da parte della Cassazione – nell’ambito dell’operazione “Malapianta” coordinata dalla Dda di Catanzaro contro la cosca Mannolo di San Leonardo di Cutro (Crotone).

Nel 2019, inoltre, era stato arrestato per usura e estorsione, aggravati dal metodo mafioso. L’uomo avrebbe anche esercitato pressioni nei confronti della vittima, prima per indurlo e pagare, poi, per interposta persona e dando disposizioni dal carcere, per ritrattare le accuse nei suoi confronti. Per questa vicenda è stato condannato in via definitiva ad 7 anni e 4 mesi di reclusione.

La confisca è giunta a conclusione di accertamenti economico-patrimoniali condotti dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria – Gico Catanzaro, che avrebbero permesso di determinare i cospicui investimenti impiegati nella ristrutturazione del fabbricato già esistente e poi di documentarne la sproporzione con i redditi dichiarati.

Il Tribunale ha disposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 2 anni anche per il figlio, poiché coinvolto nella vicenda dell’usura, per la quale è stato condannato in via definitiva a 4 anni, 6 mesi e 20 di reclusione.