‘Ndrangheta, sequestrati beni per mezzo milione a un imprenditore condannato

Due quote societarie, due immobili, due beni mobili tra cui una autovettura e un prezioso orologio nonché due rapporti finanziari, polizze vita e buoni minori per un valore complessivo stimato nella cifra di mezzo milione di euro: è quanto sequestrato dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Questura di Catanzaro a un imprenditore di Catanzaro, attivo nei settori della nautica e della rappresentanza di ricambi industriali, in ragione della ritenuta pericolosità sociale fondata sul suo coinvolgimento in plurimi procedimenti penali in contesti criminali di tipo organizzato.

L’uomo è stato condannato a 15 anni e mesi 4 di reclusione per associazione di tipo mafioso ed è ritenuto “figura organica alla locale di ‘ndrangheta di Cutro, di riferimento per l’articolazione facente capo alla cosca “Bagnato” di Roccabernarda”.

Dal 2005 – è emerso dall’attività d’indagine – l’uomo ha apportato alla cosca un contributo di tipo “imprenditoriale” su Catanzaro, ponendosi al vertice di una organizzazione in grado di produrre fatture per operazioni inesistenti in maniera sistematica per soddisfare le esigenze di altri imprenditori anch’essi riconducibili a consorterie mafiose alleate.