E’ di due italiani morti e due feriti il bilancio di un attacco con droni in una base militare in Kuwait, raid attribuito all’Iran che nega ogni responsabilità. Le due vittime sono due tecnici, Antonio Saccoccio, di 65 anni ed Emanuele Lo Russo (36), entrambi dipendenti della società Rheinmetall. Le loro condizioni erano apparse da subito gravissime e sono deceduti dopo poco tempo dal ricovero in ospedale.

Intorno alle 14 di giovedì, alcuni droni – secondo i media occidentali “iraniani” -, hanno preso di mira installazioni militari e strategiche in Kuwait, tra cui una stazione di rilevamento della difesa antiaerea. I due tecnici italiani, secondo quanto trapela, stavano riparando un radar militare quando nell’esplosione sono stati colpiti dalle schegge. Sono rimasti feriti anche un capitano dell’esercito kuwaitiano e un pakistano.

A confermare il decesso il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: “C’è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali sono deceduti”, ha detto spiegando che “con la nostra ambasciata e con l’unità di crisi stiamo seguendo la situazione minuto per minuto”. Tajani e la premier Meloni a nome del governo hanno quindi espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime.

L’Iran nega: “Non siamo stati noi”

Giovedì sera, il generale Abolfazl Shekarchi ha sottolineato che le forze armate iraniane non hanno condotto alcuna operazione militare o offensiva nella regione. Lo riporta l’agenzia iraniana Irna.

L’alto ufficiale ha inoltre osservato che, “data la storia di azioni ostili e il ruolo delle forze israeliane e statunitensi in operazioni sotto falsa bandiera e avventurismi, le accuse contro l’Iran sono considerate volte a fornire copertura per ulteriori attività destabilizzanti e tentativi di aumentare l’insicurezza nella regione”.

In una dichiarazione separata, l’ambasciata iraniana a Roma ha categoricamente respinto le accuse, mettendo in guardia contro i tentativi di estendere il conflitto regionale in corso. Due cittadini italiani sono rimasti uccisi in un attacco di droni in Kuwait.

Secondo la dichiarazione, l’attuale situazione critica e complessa in Asia occidentale e nel Golfo Persico è il risultato delle conseguenze dell’aggressione militare perpetrata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, aggressione che, a detta del comunicato, è proseguita in varie forme negli ultimi nove mesi.

La missione diplomatica iraniana a Roma ha esortato tutte le parti a vigilare su tali sviluppi.”