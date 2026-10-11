Maltempo, auto in una voragine nel Reggino, salvo il conducente

Un’auto con a bordo il conducente è sprofondata in una voragine che si è aperta improvvisamente lungo la strada provinciale nel territorio del Comune di San Lorenzo (Reggio Calabria), in località Santa Maria.

A darne notizia è il sindaco di San Lorenzo, Sandro Polimeni, sul proprio profilo Facebook, spiegando anche che dalle prime informazioni l’uomo alla guida non avrebbe riportato gravi ferite pur essendo stato trasportato in ospedale.

L’area è stata interessata ieri da forti piogge che hanno causato danni a Melito Porto Salvo oltre che nei territori limitrofi, a Montebello Jonico e nei centri di Saline Joniche, Masella, Borgata Rocca, Fossato Jonico.

“Questa mattina abbiamo sfiorato la tragedia”, dice Polimeni. “Solo per una fortunata coincidenza oggi non siamo qui a piangere una vita umana. Desidero esprimere un ringraziamento profondo e sincero all’Arma dei carabinieri, intervenuta sul posto e che, da ore, sta operando senza sosta, con straordinario senso del dovere, per fronteggiare un’emergenza che sta mettendo in ginocchio il nostro territorio”, prosegue il sindaco.

“L’unica arteria che collegava Roccaforte del Greco al mare, attraverso il territorio di San Lorenzo, in località Santa Maria, è stata completamente distrutta. Siamo isolati e la situazione è drammatica”, sottolinea Polimeni.