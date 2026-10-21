Maltempo, cade albero a Jesolo: morto un militare. Piogge intense in altre zone

Un militare 46enne è morto questa mattina, travolto da un albero mentre si trovava in auto in via Roma Destra a Jesolo, nel Veneziano.

L’uomo stava andando al lavoro quando, a causa del maltempo, il tronco ha ceduto e si è abbattuto sul tetto della sua macchina.

Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, tra cui anche i vigili del fuoco, per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Jesolo e ci sono accertamenti in corso. La vittima è Matteo Ambu, 46 anni, originario di Cagliari.

Il maltempo sta creando disagi e danni in molte parti d’Italia, da nord a sud. Piogge intense questa notte nel Crotonese con i vigili del fuoco impegnati a soccorrere automobilisti in difficoltà. Numerose autovetture sono rimaste in panne lungo la Ss107 “Silana Crotonese”, nel tratto compreso tra il bivio di Altilia e quello di Belvedere Spinello. A causa della presenza di detriti in carreggiata il traffico è momentaneamente bloccato al chilometro 111,600, a Santa Severina (Crotone). Sul posto sono presenti il personale Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità e le attività di messa in sicurezza.

In Liguria durante la notte e stamani numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco allagamenti e alberi e rami caduti o pericolanti . A Chiavari il vento ha fatto letteralmente volare la parte isolante di un tetto mentre in via San Fruttuoso sono in corso i test di staticità di un muro infiltrato dalla pioggia. E’ stata comunque la provincia di Savona ad essere maggiormente colpita dal maltempo: oltre 368 i millimetri di pioggia caduti nelle 24 ore mentre a Genova le precipitazioni intense non hanno superato i 150 mm. A Savona è franata parte di una strada: lo smottamento ha trascinato giù anche un camioncino della spazzatura. Non si registrano feriti.

All’isola d’Elba sono state intensissime le precipitazioni che si sono registrate ieri e nella tarda serata di ieri (si parla di oltre 120 mm) soprattutto nel versante occidentale, provocando apprensione e alcune criticità in particolare nelle località di Pomonte, Patresi e Sant’Andrea, nella zona di Marciana Marina (Livorno) dove si sono registrati danni, smottamenti specie sulle zone costiere, crolli di qualche muretto e disagi alla viabilità.