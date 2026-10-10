Maltempo in Calabria, bomba d’acqua nel reggino: muri crollati e auto in mare

Piogge e temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona del basso Ionio. I danni più importanti, al momento, si sono registrati nel Comune di Melito di Porto Salvo dove nella notte il maltempo ha provocato strade invase dal fango e detriti.

Sul posto sono operativi Protezione civile, Vigili del fuoco e forze dell’ordine. “Il paese è in ginocchio. Stanotte – spiega all’Ansa il sindaco Tito Nastasi – c’è stata una bomba d’acqua. Le macchine sono arrivate al mare e ci sono muri caduti. Siamo senza strade. Chiedo ufficialmente lo stato di calamità naturale per Melito. Ancora non abbiamo conteggiato i danni”. Al momento non si segnalano feriti. Detriti anche in più parti della Strada statale 106 dove sono in corso le operazioni di ripristino con rallentamento del traffico.

La Protezione civile monitora costantemente l’evolversi della situazione su tutto il territorio regionale, senza al momento segnalazioni di particolari criticità o danni, prevedendo una diminuzione dei fenomeni nelle prossime, una ripresa nel pomeriggio, e un miglioramento della situazione a partire dalla tarda serata. Per oggi è stato diramato, nella giornata di ieri, un bollettino di allerta arancione su gran parte della regione.