Consiglio dei ministri approva nuovo piano di rientro sanità Calabria

Il nuovo piano di rientro del servizio sanitario della Regione Calabria è stato approvato nella seduta di ieri del Consiglio dei Ministri.

Il documento è arrivato sul tavolo dell’esecutivo dopo aver già ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni e della struttura tecnica di monitoraggio paritetica. Il piano è stato approvato su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro della Salute e sentito il ministro per affari regionali e le autonomie.

Il documento programmatico delinea le strategie che la Regione intenderà adottare nel triennio 2026/2028 per superare le criticità ancora esistenti nel servizio sanitario calabrese. In particolare, recuperare i deficit nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, in particolare nell’area distrettuale e sul fronte della gestione economico finanziaria.