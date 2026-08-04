Appicca fuoco vicino un bosco, arrestato dai carabinieri forestali

Un uomo di 56 anni è stato attestato dai carabinieri del nucleo forestale di Castrovillari e dei nuclei Parco di Morano Calabro e di Mormanno per il reato di incendio boschivo.

L’arresto è giunto a conclusione di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. L’attività investigativa è stata intensificata nelle ultime settimane dopo una serie di incendi che hanno interessato la zona, compresa l’area protetta del Parco nazionale del Pollino.

L’episodio in cui è coinvolto l’arrestato riguarda un rogo divampato in località Vado di Morano Calabro, fuori dal perimetro del parco, in una zona di macchia mediterranea e colture agrarie prossima a un bosco di alto fusto di conifere e specie quercine.

Nel corso delle indagini, anche attraverso una serie di immagini acquisite, hanno consentito di ricostruire l’accaduto. In particolare dalle immagini si vede un’utilitaria che si accosta al ciglio della strada e un uomo che appicca il fuoco alla vegetazione, per poi allontanarsi rapidamente. L’uomo è stato identificato, rintracciato ed arrestato.