Sequestrata discarica abusiva e casolare con tonnellate di amianto e rifiuti

Un’area di oltre 18.000 metri quadri, adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e un vicino casolare abbandonato con la presenza di oltre 6 tonnellate di amianto, sono stati scoperti e posti sotto sequestro dalla Guardia di finanza di Crotone.

I finanzieri del Comando provinciale di Crotone e del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, nell’ambito di un servizio svolto in forma congiunta e mirato al contrasto degli eco-reati hanno individuato la discarica in località San Giorgio a sud del centro abitato.

In particolare, i militari scoperto il terreno privato e verificato con l’ausilio di un drone l’utilizzo dell’area da parte di ignoti hanno proceduto a verifiche attraverso le banche dati del Corpo accertando l’assenza sull’area individuata di autorizzazioni ad esercitare attività di gestione e/o trattamento di rifiuti.

L’attività ispettiva ha inoltre consentito di rilevare la presenza di numerosi pannelli di amianto abbandonati lungo tutta l’area, alcuni dei quali addirittura frantumati e completamente avvolti dalla vegetazione.

Seguendo le tracce degli sversamenti si è giunti ad una seconda area con un casolare in evidente stato di degrado utilizzato come luogo di stoccaggio e abbandono di rifiuti. All’interno del fabbricato sono state trovate diverse “onduline” di amianto utilizzate, molto probabilmente da un soggetto senza fissa dimora, per realizzate un giaciglio di fortuna. È attualmente in corso l’analisi del materiale sequestrato da parte di personale dell’Arpacal di Cosenza specializzato nell’analisi e trattamento dell’amianto allo scopo di determinare il livello di danno ambientale.