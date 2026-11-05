Spaccio di droga a Cosenza e hinterland, 4 arresti e un obbligo

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Rende hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari personali, emessa dal giudice presso il Tribunale di Cosenza, nei confronti di cinque persone accusate, a vario titolo, di detenzione e spaccio di stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina.

Nello specifico, uno degli indagati è stato colpito dalla misura cautelare in carcere, tre soggetti sono finiti agli arresti domiciliari e un indagato ha l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, scaturisce dall’attività di indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia di Rende, i cui esiti hanno consentito di ricostruire una pluralità di episodi di coltivazione, detenzione e cessioni di droga, nel capoluogo bruzio e in diversi comuni dell’hinterland cosentino, fatti per i quali sono state ipotizzate numerosissime contestazioni a carico, rispettivamente, degli indagati.

L’attività investigativa si è articolata in attività di intercettazione, telefoniche, telematiche e ambientali, mediante la captazione di conversazioni, nel corso dei quali gli indagati utilizzavano anche un linguaggio criptico volto a celare la natura illecita degli argomenti trattati ovvero la tipologia, i quantitativi e i prezzi delle sostanze stupefacenti oggetto di vendita, nonché in attività di localizzazione Gps, riscontri di polizia giudiziaria con l’acquisizione di registrazioni di sistemi di videosorveglianza, servizi di osservazione e pedinamento e procedendo all’escussione a sommarie informazioni di persone informate sui fatti. L’emissione dell’ordinanza cautelare è stata preceduta dall’interrogatorio preventivo degli indagati.