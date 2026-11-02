Scontro treni in Spagna, identificate due vittime italiane

Due vittime italiane si aggiungono al tragico bilancio dell’incidente ferroviario verificatosi mercoledì scorso a Urda, nella provincia di Toledo, in Spagna, come confermato nelle ultime ore da fonti ufficiali.

Si tratta di una cittadina italo-argentina, Ana Martina Conte Grand, di 32 anni, e di una italo-venezuelana, Daniela Milan Parlanti, 40 anni, che finora risultavano disperse. Il fratello della prima, che si trovava con lei a bordo di uno dei due treni coinvolti nell’incidente, è rimasto ferito ed è ricoverato a Toledo.

Intanto, le autorità stanno indagando sulle cause del disastro avvenuto il 28 ottobre, quando un treno in viaggio da Madrid a Siviglia si è scontrato violentemente con un treno fermo a Urda. Tra le vittime c’è l’ex ministra del Lavoro, Fatima Banez, mentre una terza italiana, che risultava dispersa, è stata individuata nei giorni scorsi e sta bene.