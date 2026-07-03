Sparatoria in discoteca a Sangineto, i carabinieri arrestano il presunto autore

Dopo indagini lampo dei carabinieri di Cosenza e Scalea una persona è stata arrestata per la sparatoria in una discoteca di Sangineto, centro tirrenico cosentino, dove nella notte del 28 giugno due persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco.

Il presunto autore è un 30enne cosentino accusato ora di tentato omicidio aggravato dai futili motivi, lesioni aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’arresto è stato operato oggi dai Carabinieri della Compagnia di Scalea che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Paola su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento scaturisce da una serrata e complessa manovra investigativa condotta dai militari scaleoti e dai colleghi di Cittadella del Capo, che ha consentito di identificare, localizzare e assicurare alla giustizia in tempi strettissimi il presunto autore del fatto di sangue.

In particolare, allertati alle 4 circa del 28 giugno dal numero unico 112 per una sparatoria, i Carabinieri sono giunti immediatamente presso la nota discoteca di Samgineto. Sul posto, le pattuglie dell’Arma intervenute hanno constatato la presenza di una persona attinta da un colpo di arma da fuoco alla coscia sinistra, sede della vitale arteria femorale, e al piede destro, mentre un 21enne era stato colpito da frammenti di ogiva al braccio e avambraccio sinistro.

Nonostante le ritrosie e i timori palesati dalle persone presenti nel fornire la loro testimonianza, la pervicacia nel raccogliere utili elementi di dettaglio ha consentito ai militari di ricostruire la dinamica dell’agguato, permettendo alla Procura di avvalorare il quadro indiziario, che ha portato all’odierno provvedimento.

Determinante è stata l’eccezionale tempestività dell’intervento dell’Arma in tutte le sue componenti, valorizzando la radicata e capillare conoscenza del territorio, così da indirizzare gli investigatori nell’acquisizione di importanti particolari probanti in uno con le meticolose risultanze dei rilievi tecnici effettuati nell’immediatezza dei fatti.

La misura chiesta dalla Procura paolana ha quindi dato forza alle risultanze delle investigazioni così da poter trarre in arresto il soggetto fortemente indiziato di aver commesso il tentato omicidio, peraltro aggravato in quanto avrebbe compiuto atti idonei e univocamente diretti a commettere i reati per i quali è indagato, avendo agito per futili motivi, nel corso di quella nottata, mediante l’utilizzo di una pistola con cui ha sparato più colpi all’indirizzo della vittima, mettendo in evidente pericolo chiunque si potesse trovare nelle adiacenze.

Nel corso delle immediate progressioni d’indagine è stata rinvenuta e sequestrata una pistola, che sarà sottoposta agli accertamenti tecnico-balistici per documentarne la provenienza e acclararne la compatibilità con i bossoli e le ogive repertate.