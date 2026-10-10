Spionaggio, arrestati in Austria due 007 ucraini. Coinvolti giornalisti

Due ucraini sono stati arrestati in Austria con l’accusa di spionaggio, hanno dichiarato venerdì le autorità, mentre due giornalisti ucraini arrestati nello stesso caso sono stati rilasciati. Lo riferiscono i media.

Il quotidiano ucraino per cui lavorano i giornalisti ha affermato che uno di loro è rimasto ferito durante l’arresto di giovedì ed è stato ricoverato in ospedale.

Altri due sospetti, arrestati lunedì, restano in custodia con l’accusa di “spionaggio”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Gerhard Karner.

“Sono in corso delle indagini”, ha dichiarato ai giornalisti, rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli.

L’agenzia di stampa austriaca APA ha riferito che i due uomini sarebbero stati membri dell’intelligence militare ucraina.

Una portavoce della procura ha dichiarato all’AFP che i due giornalisti sono stati arrestati giovedì sulla base di “sospetti non ancora confermati”.

“Uno è già stato pubblicato e il secondo lo sarà a breve”, ha detto.

I due lavorano per il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, che ha condannato il loro arresto.

«Le accuse mosse contro i nostri colleghi durante la loro detenzione sono diverse da qualsiasi altra cosa la nostra redazione abbia mai affrontato prima e sollevano seri interrogativi», ha affermato il giornale, chiedendo «spiegazioni» alle autorità di polizia austriache.

Secondo quanto riportato da Ukrainska Pravda, il giornalista Mykhailo Tkach, capo del suo team di giornalismo investigativo, è stato rilasciato giovedì mattina “dopo oltre 12 ore di detenzione a Vienna”.

Il suo collega, il cameraman Yaroslav Bondarenko, è rimasto ferito durante l’arresto ed è stato ricoverato in ospedale, ha dichiarato su Facebook la direttrice Sevgil Musaieva.

“La polizia ha iniziato a interrogarlo solo a tarda notte”, ha detto riferendosi a Bondarenko.

Secondo quanto riportato dal giornale, Tkach è stato arrestato a Vienna mentre si trovava in missione editoriale per seguire le ricerche dell’ex procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko, attualmente latitante.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Kravchenko il mese scorso.

Kravchenko è stato accusato di aver accettato tangenti, accuse che lui nega.

L’organizzazione per la libertà di stampa Reporters Without Borders ha affermato che i due giornalisti ucraini sono stati “soggetti a un violento arresto da parte della polizia a Vienna”.

“RSF chiede alle autorità di fare piena luce su questi eventi e di garantire la protezione delle proprie attrezzature e fonti”, ha dichiarato l’organizzazione non governativa il 1° giugno.

Il Ministero degli Esteri ucraino ha dichiarato di “continuare a lavorare per chiarire le circostanze della detenzione” e di essere in contatto con il Ministero degli Esteri austriaco.