Donald Trump ha chiesto a Kiev di astenersi dall’attaccare le raffinerie di petrolio russe, sottolineando come Volodymyr Zelensky voglia creare problemi al mondo intero. Lo riporta l’agenzia Ria Novosti.

“Gli ho detto: fai quello che vuoi, ma non colpire le raffinerie di petrolio. Faresti meglio a smetterla subito”, ha detto ai giornalisti. Secondo Trump, Zelensky avrebbe potuto risolvere il conflitto con Mosca molto tempo fa, ma ha deciso di non farlo.

“Credo sia giunto il momento per l’Ucraina di eleggere un nuovo presidente”, ha concluso il leader americano.

Queste dichiarazioni sono state rilasciate nel corso dei colloqui tra i rappresentanti di Washington e la controparte ucraina, che si sono svolti venerdì a Miami. Secondo quanto riportato dai media, i colloqui avrebbero dovuto inizialmente durare due giorni, ma si sono conclusi prima del previsto. Il motivo, a quanto pare, sarebbe l’accordo sul diesel annunciato da Trump il giorno precedente, in seguito a una telefonata con Vladimir Putin.