Incendio nel Cosentino, chiusa l’autostrada A2

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato in prossimità dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, all’altezza di Firmo, nel Cosentino, rendendo necessaria la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate da parte della Polizia stradale a causa del denso fumo che ha invaso la sede autostradale, compromettendo la visibilità e la sicurezza della circolazione.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, impegnata nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area.

La viabilità resterà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.