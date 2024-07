Arrestato presunto autore di un duplice omicidio in Calabria

Ordinanza nei confronti di Francesco Faillace, già detenuto in carcere per altra causa. L'uomo, sarebbe il complice di Francesco Adduci, già condannato in primo grado a 21 anni per il delitto. Le vittime, Maurizio Scorza e la compagna Hanene Hedhli, sono state uccise il 4 aprile 2022 a Castrovillari