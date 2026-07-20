Mondiali di calcio 2026, Spagna campione del mondo. Argentina sconfitta per 1-0

La Spagna conquista la Coppa del Mondo per la seconda volta nella storia grazie al gol di Ferran Torres al 106’ dei tempi supplementari. La squadra del ct de la Fuente, in superiorità numerica, domina contro l’Argentina nei 90 minuti e anche nei tempi supplementari, sia come possesso palla, come tiri totali, sia come tiri in porta. L’Argentina si chiude in difesa sperando, senza riuscirci, di andare ai rigori. Messi, fuorché qualche guizzo nel finale, non ha toccato palla. Molto più efficace il diretto rivale Yamal, che pur non segnando reti, ha dato spettacolo.

Al 92’ cross di Pedri dal limite, Nico Williams colpisce di testa a due passi dalla porta, Emiliano Martinez vola e salva la porta. Al 96’ Nico Williams va in rete, l’arbitro annulla per un fallo di Merino su Otamendi.

Al 102’ cross di Nico Williams, colpo di testa di Merino, palla a fil di palo. Al 106’ lungo lancio di Pedro Porro per Nico Williams, che colpisce di testa per Ferran Torres, con il destro fa partire un gran tiro che entra in rete sotto la traversa.

Nel finale l’Argentina tenta la reazione, ma senza centrare mai la porta. Al 106′ espulso il fallosissimo Paredes, coi bianco-celesti che chiudono la partita in nove.