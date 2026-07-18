Raid Stati Uniti in Iran, dal 27 giugno 50 morti. Teheran attacca base Usa e richiude Hormuz

Almeno 50 persone sono state uccise e oltre 500 ferite nei raid aerei statunitensi contro l’Iran nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero della Salute iraniano, Hossein Kermanpour rilanciato dai media locali.

“Tra il 27 giugno e il 18 luglio, oltre 500 persone sono rimaste ferite e 50 sono morte a causa dei raid aerei. Tra le vittime ci sono cinque donne e due minori di 18 anni, mentre tra i feriti si contano 32 donne e 18 minorenni”, ha scritto Kermanpour su X.

L’ultima escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran è iniziata l’8 luglio, quando gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro l’Iran per la prima volta da quando Washington e Teheran hanno firmato un memorandum d’intesa. Gli Stati Uniti hanno affermato che l’attacco era una rappresaglia per un attacco a una nave mercantile nello Stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato lo stesso giorno la fine del cessate il fuoco con l’Iran. Teheran ha risposto prendendo di mira installazioni statunitensi in tutto il Medio Oriente, tra cui in Bahrein, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Giordania.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) annuncia di aver distrutto il bacino di rifornimento della flotta statunitense, gli hangar di rifornimento del nemico, il suo centro dati di intelligence e un centro di comunicazioni e segnali statunitense in Kuwait e Bahrein.

Oltre a controllare saldamente lo Stretto di Hormuz (ora richiuso), nella 19esima ondata dell’Operazione Nasr-2, e in risposta alle aggressioni di venerdì sera da parte dell’esercito statunitense, responsabile dell’uccisione di bambini, le forze navali iraniane hanno preso di mira il molo di rifornimento della flotta statunitense nel porto di Al-Ahmadi in Kuwait, la rampa per aerei da guerra nemica nella base aerea di Sheikh Isa in Bahrein e il suo centro dati di intelligence in Bahrein, distruggendoli con devastanti attacchi di droni e missili, si legge nella dichiarazione. Il comunicato aggiungeva inoltre che i combattenti delle Guardie Rivoluzionarie avevano distrutto un centro di comunicazioni e segnali statunitense in Kuwait.

Guardie Rivoluzionarie lanciano un altro attacco con droni contro base statunitense in Bahrein. “Colpite navi. Richiuso Hormuz”

In tre dichiarazioni separate rilasciate sabato mattina, le Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane (IRGC, un ramo d’élite delle forze armate di Teheran) hanno dichiarato di aver condotto con successo un altro attacco contro installazioni militari statunitensi presso la base aerea di Usa, in Bahrein. Lo riporta l’agenzia statale iraniana Irna citando l’esercito di Teheran.

Le azioni sono state compiute nell’ambito della 17esima ondata dell’operazione militare “Nasr 2”, in risposta ai “crimini di guerra” statunitensi.

“In risposta a questi crimini il deposito di droni statunitensi in Bahrein è stato distrutto nelle prime ore di oggi e un gran numero di essi è andato distrutto nell’incendio”, si legge in una delle dichiarazioni.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno anche affermato di aver “completamente distrutto” il principale centro di intelligenza artificiale del Bahrein, utilizzato per le operazioni di individuazione degli obiettivi nell’ambito dei crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti.

La dichiarazione avvertiva che se gli Stati Uniti avessero continuato ad attaccare ponti e infrastrutture di trasporto, l’Iran avrebbe preso di mira “le risorse industriali, informatiche e di intelligenza artificiale più importanti delle aziende con azionisti americani” in tutta la regione, aggiungendo che “tutti i paesi che ospitano basi statunitensi nella regione sono complici di questi crimini di guerra”.

In un’altra dichiarazione la Marina del IRGC afferma che quattro imbarcazioni “in violazione delle norme” hanno tentato di attraversare lo Stretto di Hormuz con il sostegno dell'”esercito terrorista statunitense”.

Secondo quanto riportato, un’operazione combinata di missili e droni ha costretto tutte e quattro le imbarcazioni a fermarsi, avvertendo gli armatori di non fare affidamento su un infondato supporto militare statunitense e invitandoli a prestare attenzione agli avvertimenti navali delle Guardie Rivoluzionarie.

In un altro comunicato, le Guardie rivoluzionarie hanno affermato che due petroliere che tentavano di attraversare una rotta minata a sud dello Stretto di Hormuz, “con l’inganno dei servizi segreti statunitensi”, sono esplose e hanno preso fuoco.

Il comunicato dichiarava che lo Stretto di Hormuz era diventato “estremamente insicuro e completamente chiuso” a causa delle azioni degli Stati Uniti, aggiungendo che “finché non cesseranno le aggressioni della criminale America, l’esportazione di fertilizzanti chimici e persino di una sola goccia di petrolio e gas da questa regione non sarà possibile”.

Ha avvertito tutte le imbarcazioni di non entrare nella rotta minata al fine di proteggere vite umane e beni materiali.

L’Iran all’ONU: “Gli Stati Uniti stanno intensificando l’aggressione contro il popolo iraniano”

Gli Stati Uniti stanno commettendo “crimini di guerra” e “ulteriori atti di aggressione” contro il popolo iraniano, ha scritto Amir Saeid Iravani, ambasciatore e rappresentante permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite, in una comunicazione al segretario generale dell’ONU e al Consiglio di sicurezza.

“Purtroppo, a causa della continua inerzia del Consiglio UN, gli Stati Uniti stanno perpetrando ulteriori atti di aggressione e commettendo crimini di guerra contro il popolo iraniano, in flagrante violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale umanitario”, ha affermato Iravani nella sua lettera al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Zénon Mukongo Ngay, e al Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Il presidente Pezeshkian chiede il rafforzamento della deterrenza legale dell’Iran nei forum internazionali.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, sottolineando la necessità di perseguire legalmente in modo sistematico i crimini commessi da Stati Uniti e Israele contro la nazione iraniana, afferma che occorre adottare misure per rafforzare il potere di deterrenza legale e l’influenza del Paese nelle sedi internazionali.

Pezeshkian ha rilasciato queste dichiarazioni sabato, presiedendo una riunione specialistica alla quale hanno partecipato il Ministro della Giustizia Ayatollah Mohaghegh Damad e un gruppo di eminenti esperti. La sessione era stata convocata per esaminare le dimensioni legali e giudiziarie della guerra di aggressione congiunta illegale tra Stati Uniti e Israele, avvenuta nell’ultimo anno.

Secondo il presidente, perseguire i casi relativi ai crimini di guerra non è solo un’indiscutibile necessità per accrescere la consapevolezza e la vigilanza dell’opinione pubblica, ma serve anche a rafforzare l’influenza giuridica dell’Iran nei forum globali, in particolare avvalendosi delle conoscenze e delle opinioni degli esperti del settore.

Apprezzando gli sforzi compiuti nella preparazione dell'”Atlante completo della ricerca sull’azione giuridico-giudiziaria” relativa all’aggressione e ai crimini di guerra israelo-americani, Pezeshkian ha sottolineato la necessità di trasparenza e realismo nella documentazione dei risultati. Ha inoltre invitato a mobilitare le capacità di tutti gli intellettuali iraniani residenti all’estero e degli avvocati musulmani in tutto il mondo per contribuire a consegnare i responsabili alla giustizia.

In un altro passaggio del suo intervento, Pezeshkian ha descritto l’attuale livello di coordinamento tra i capi del potere esecutivo, legislativo e giudiziario come senza precedenti, affermando che il trio si è costantemente adoperato per salvaguardare i diritti e gli interessi della nazione iraniana.

Pezeshkian ha aggiunto che il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf (o Qalibaf) e il capo della magistratura Gholamhossein Mohseni-Ejei meritano un riconoscimento, poiché hanno sempre sostenuto l’amministrazione con pieno impegno, nonostante occasionalmente abbiano dovuto affrontare quelle che lui ha definito critiche ingiuste.

Un gruppo di avvocati e professori universitari ha inoltre delineato i requisiti e le possibili soluzioni per affrontare le sfide legali derivanti dalle azioni criminali degli Stati Uniti e del regime israeliano.