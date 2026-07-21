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21 Luglio 2026
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Aveva in casa oltre mezzo kg di droga, arrestato

di
Red Calabria
-
Carlomagno

I carabinieri di Belvedere Marittimo hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo trovato in possesso di oltre mezzo kg di droga.

Il soggetto era in transito su un motorino con il fanalino rotto quando i militari lo hanno fermato per un normale controllo stradale.

Insospettiti, i carabinieri hanno approfondito la posizione dell’uomo e hanno proceduto a perquisire l’abitazione. Nel corso del controllo domiciliare, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro circa 540 grammi di hashish, costituita da 5 panetti dal peso di circa 100 grammi ciascuno. Oltre all’ingente quantitativo di droga, i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1.600 euro, ritenuta verosimile provento dello spaccio.

Nei confronti dell’indagato è stata disposta inizialmente la misura degli arresti domiciliari. Ieri il Tribunale di Paola ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

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