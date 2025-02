Bimbi picchiati a Paola, arrestato il compagno della madre

Sarebbe stato il compagno della madre dei piccoli di tre e 2 anni a picchiare violentemente i bambini a Paola fino a procurargli diverse fratture e traumi e per questo ricoverati dallo scorso 25 gennaio all’ospedale di Cosenza.

A questa conclusione è giunto il giudice per le indagini preliminari che su richiesta dei pm della procura di Paola, guidata da Ernesto Sassano, ha emesso una misura cautelare in carcere per Giovanni Fiore, compagno convivente della mamma dei piccoli.

L’ordinanza è stata eseguita oggi dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Paola che hanno tradotto l’uomo in carcere.

Il provvedimento, applicato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi, scaturisce dalle complesse attività investigative condotte incessantemente dall’Arma, di concerto con l’autorità giudiziaria, che hanno permesso di acclarare gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, quale autore materiale delle lesioni contro i bambini.

Dagli accertamenti svolti, tra i quali le audizioni di numerosi testimoni, l’acquisizione di documentazione sanitaria e ulteriori riscontri, sono stati ottenuti rilevanti e concordanti elementi nei confronti dell’odierno arrestato, presso il quale i bambini dimoravano.

Precedentemente la mamma e la nonna erano stati raggiunti da un provvedimento di allontanamento dai piccoli. Ai genitori biologici era anche stata sospesa la patria potestà.

Una brutta pagina di cronaca, questa, che non finisce con l’arresto del presunto autore delle botte sui bimbi. Le indagini proseguono per far luce sulle vistose omissioni dei familiari dei bambini e su altri episodi di violenza consumati, appare evidente, in un contesto di estremo disagio e degrado.