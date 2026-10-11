In migliaia in piazza in tutta Europa per chiedere la fine del genocidio israeliano a Gaza

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Londra, Berlino, Roma, Varsavia e altri città europee, condannando i continui attacchi del regime israeliano contro Gaza e chiedendo la fine della sua guerra genocida e la complicità dei governi occidentali. Lo riportano le agenzie arabe.

A Londra, i manifestanti hanno sfilato davanti al Parlamento britannico con cartelli recanti le scritte “Basta al genocidio” e “Palestina libera”.

“Siamo qui oggi per commemorare il terzo anniversario del genocidio in corso a Gaza”, ha dichiarato Aimee Shalan, direttrice della Palestine Solidarity Campaign, all’agenzia di stampa AFP, chiedendo “sanzioni totali contro Israele”.

“Un cosiddetto cessate il fuoco è entrato in vigore un anno fa, ma il regime israeliano ha continuato i suoi attacchi quasi quotidiani contro Gaza, uccidendo circa 1.450 palestinesi dall’inizio della tregua”, secondo il Ministero della Salute di Gaza.

Nel frattempo, la polizia metropolitana di Londra ha dichiarato di aver effettuato “diversi arresti”, tra cui un uomo e una donna che esponevano cartelli a sostegno di Palestine Action, un gruppo vietato dalla legge britannica.

La polizia aveva inoltre avvertito che avrebbe utilizzato i poteri di ordine pubblico per obbligare le persone che indossavano mascherine a rimuoverle, promettendo al contempo “tolleranza zero” per i crimini d’odio.

A Berlino, circa 3.500 persone hanno partecipato a una marcia organizzata da United for Palestine, secondo quanto riferito dalla polizia.

I manifestanti sono partiti da una piazza situata tra la Cancelleria e il Parlamento, molti dei quali hanno denunciato le esportazioni di armi tedesche e il sostegno militare di lunga data al regime israeliano.

Manifestazioni simili si sono svolte a Varsavia e Roma, dove i manifestanti hanno condannato i continui bombardamenti israeliani su Gaza e i legami dei rispettivi governi con Tel Aviv, chiedendo un cessate il fuoco immediato e duraturo.

Le proteste sono scoppiate mentre la guerra genocida del regime israeliano ha devastato gran parte di Gaza, lasciando il territorio assediato in gran parte in rovina e uccidendo più di 74.200 palestinesi dall’ottobre 2023.