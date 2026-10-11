Raid aereo degli Houthi contro l’aeroporto di Riyad: 12 morti e oltre 300 feriti

Un attacco degli Houthi all’aeroporto internazionale Re Khalid di Riyad, in Arabia Saudita, ha causato 12 morti e 309 feriti, secondo quanto riportato dall’Autorità per l’aviazione civile saudita. Lo riferiscono i media arabi.

Tra le vittime figuravano quattro cittadini sauditi, due cittadini del Bangladesh, un cittadino ciascuno degli Stati Uniti, dell’Egitto, della Siria e del Sudan, oltre a un giordano e un palestinese. “Tutte le vittime stanno ricevendo assistenza in diversi ospedali”, si legge nel comunicato.

Il Wall Street Journal aveva già riportato dati simili, citando alcune fonti.

“Gli Houthi hanno compiuto l’attacco per mandare un messaggio al mondo: aeroporti, porti, ospedali e mercati nello Yemen sono obiettivi civili che non possono essere presi di mira o danneggiati. E le stesse regole che si applicano a questi obiettivi nello Yemen devono valere anche per le loro controparti altrove”, ha dichiarato Mohammed al-Bukhaiti, alto funzionario Houthi, confermando che il gruppo è responsabile dell’attacco di sabato a Riyad.

Secondo lui, l’attacco è stato una risposta agli attacchi dell’Arabia Saudita, compresi quelli contro infrastrutture civili nello Yemen.

L’ambasciata statunitense a Riyad, così come le missioni diplomatiche di altri paesi occidentali, hanno esortato i propri cittadini a evitare di recarsi nella zona dell’aeroporto e hanno avvertito di possibili disagi ai trasporti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato sabato ai giornalisti: “Abbiamo appena appreso del recente attacco”. Ha aggiunto che gli Stati Uniti “prenderanno una decisione” in merito a un possibile coinvolgimento in operazioni contro gli Houthi.

All’inizio di questa settimana, l’aeroporto internazionale è stato oggetto di un attacco che ha causato la morte di tre persone. In seguito a questo evento, diverse compagnie aeree hanno sospeso i voli per Riyadh e l’aeroporto è attualmente completamente chiuso.