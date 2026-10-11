Trump: “Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo sul “cessate il fuoco energetico”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica che Ucraina e Russia hanno concordato quello che ha definito un “cessate il fuoco energetico”, poche ore dopo che il leader ucraino Volodymyr Zelensky aveva respinto le pressioni statunitensi per una fine unilaterale degli attacchi alle raffinerie russe. Lo riporta la Reuters.

In un post sui social media, Trump ha affermato che il cessate il fuoco sul settore energetico sarebbe entrato in vigore immediatamente, senza però fornire ulteriori dettagli. “Con effetto immediato, è in vigore un cessate il fuoco energetico nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non infrangetelo!”, è scritto su un post del presidente Usa apparso sulla sua piattaforma social Truth.

In un’intervista con Axios, Zelensky ha affermato che il post di Trump era la prima volta che sentiva parlare dell’accordo, sebbene un alto funzionario ucraino avesse dichiarato a Reuters che l’Ucraina era pronta ad accettare un cessate il fuoco di questo tipo, se lo fosse stata anche la Russia.