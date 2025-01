Indagine sullo stadio di San Luca, ai domiciliari l’ex sindaco

Stessa sorte per un ex assessore alle opere pubbliche, urbanistica e cooperazione. Ad altre quattro persone, dirigenti della società di calcio Asd San Luca 1961, sono stati notificati degli obblighi di dimora. L'ex primo cittadino deve rispondere anche di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo in relazione alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza