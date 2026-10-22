ONU: Attacchi dei coloni israeliani a raccolta olive sono azioni per spostare ed espropriare

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che gli attacchi dei coloni israeliani alla raccolta delle olive costituiscono un ulteriore strumento di sfollamento ed espropriazione, che aggrava le sofferenze delle comunità palestinesi i cui diritti sono quotidianamente sotto attacco. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. L’organismo ha aggiunto che i coloni hanno anche danneggiato proprietà palestinesi e rubato olive raccolte e attrezzature agricole, invitando tutti gli Stati e i donatori ad agire con urgenza per proteggere le comunità palestinesi.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha riferito che almeno 160 attacchi da parte di coloni, legati alla raccolta delle olive, sono stati registrati in Cisgiordania durante le prime due settimane di ottobre, spesso sotto la protezione o con la partecipazione delle forze di occupazione israeliane.

Ha inoltre rilevato che, nei giorni scorsi, alcuni coloni hanno aggredito una fotoreporter del Washington Post mentre documentava la raccolta delle olive e hanno attaccato diplomatici europei durante una visita a un villaggio palestinese.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che le prime settimane della raccolta delle olive di quest’anno nella Cisgiordania occupata sono state caratterizzate da attacchi dei coloni con munizioni vere e incendi dolosi, oltre alla distruzione di ulivi secolari.

Giovedì, l’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) nei Territori palestinesi occupati ha esortato gli Stati e i donatori ad andare oltre la condanna e ad adottare misure urgenti per proteggere le comunità palestinesi, dato che la stagione turistica si preannuncia “inquietante”.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che migliaia di agricoltori palestinesi non riescono a raggiungere i propri uliveti a causa delle severe restrizioni alla libertà di movimento imposte da Israele, che si sono aggravate drasticamente negli ultimi tre anni, mentre ai coloni è consentito l’accesso alle terre palestinesi e la raccolta dei raccolti.

“I palestinesi spesso affermano che gli ulivi sono simbolo della loro esistenza come gruppo e del loro legame con la terra”, ha dichiarato Ajith Sunghay, capo dell’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.

“Questo è l’ennesimo strumento di espropriazione e sfratto, che si aggiunge alla sofferenza delle comunità i cui diritti sono quotidianamente sotto attacco.”

Sunghay ha ribadito l’appello del Cluster per la Protezione – una rete di oltre 100 organizzazioni internazionali e nazionali guidata dal suo ufficio – affinché gli Stati membri rafforzino la loro presenza diplomatica sul campo nelle comunità ad alto rischio, in particolare durante i periodi di raccolto.

Il Cluster ha esortato i governi nazionali a fare pressione su Israele affinché garantisca ai palestinesi un accesso sicuro alle loro terre agricole, protegga gli agricoltori dalla violenza e dall’espulsione, rafforzi il sistema di responsabilità e ponga fine all’espansione coloniale.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha inoltre esortato i donatori a fornire finanziamenti tempestivi e flessibili per la presenza protettiva, l’assistenza legale, la sicurezza alimentare e il sostegno ai mezzi di sussistenza.