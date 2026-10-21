Protesta Tir, non arrivano i pasti e preside scuola del Crotonese sospende mensa

I pasti non arrivano più e per questo il dirigente scolastico sospende il servizio mensa. Accade all’Istituto comprensivo statale “Karol Wojtyla – Gioacchino da Fiore” di Isola di Capo Rizzuto, il secondo Comune più popolato della provincia di Crotone.

Nel tardo pomeriggio il dirigente scolastico, Antonio Santoro, con una circolare ha spiegato che la decisione è stata presa per il mancato approvvigionamento delle derrate alimentari.

Nel testo della circolare si comunica a docenti e famiglie che “a causa dei blocchi stradali in atto e della conseguente crisi del carburante, la ditta Sorico S.r.l., aggiudicataria del servizio di refezione scolastica, non è attualmente in grado di garantire il regolare approvvigionamento delle derrate alimentari necessarie all’erogazione del servizio”.

Di conseguenza “al fine di garantire il rispetto degli standard di sicurezza alimentare, si dispone la sospensione temporanea del servizio di refezione scolastica a partire da giovedì 22 ottobre 2026 e fino a nuova comunicazione, in attesa del ripristino delle normali condizioni di approvvigionamento”. Per effetto della sospensione della mensa la direzione ha stabilito una riorganizzazione degli orari delle attività didattiche. Il dirigente precisa che le suddette disposizioni “resteranno in vigore fino a nuova comunicazione che sarà tempestivamente pubblicata attraverso i consueti canali istituzionali”.