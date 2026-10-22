Raid israeliani nel Libano meridionale nonostante il cessate il fuoco

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale libanese NNA, aerei israeliani hanno effettuato raid aerei sulle città di Kafartabnit e Qantara nel governatorato di Nabatiyeh, nel Libano meridionale. Lo riferisce l’agenzia turca Anadolu. Le immagini diffuse sui social media mostravano una densa colonna di fumo che si levava dalle zone colpite.

L’artiglieria israeliana ha preso di mira anche la città di Mansouri, la frazione di Buyut Siyad e la valle di Zibkin, tutte situate nella regione di Tiro.

Nel frattempo, un drone israeliano sta sorvolando oggi la capitale Beirut a bassa quota, proprio come ha fatto ieri, dice l’agenzia.

Attacchi israeliani in Libano e cessate il fuoco.

Il 2 marzo scorso l’esercito israeliano ha lanciato intensi raid aerei contro il Libano, occupando decine di città nel sud del paese. Il governo libanese ha annunciato che il numero di sfollati all’interno del Paese a causa degli attacchi ha superato il milione.

Il cessate il fuoco tra Libano e Israele, entrato in vigore il 17 aprile, è stato da allora violato più volte.

Il Ministero della Salute libanese ha riferito nel suo ultimo comunicato del 12 ottobre che almeno 4.389 persone sono morte negli attacchi israeliani contro il Paese a partire dal 2 marzo.

D’altro canto, Israele e Libano hanno firmato il 26 giugno un “accordo quadro”, mediato dagli Stati Uniti, volto a porre fine alla disputa tra i due Paesi e a stabilire una pace duratura.

L’accordo prevede il graduale ritiro di Israele dai territori libanesi occupati e la prosecuzione del processo negoziale tra le parti. Tuttavia, nonostante l’accordo, Israele continua l’occupazione e gli attacchi in Libano.