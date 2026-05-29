Monza Catanzaro 0-2 ma i brianzoli tornano in A. Sfuma il sogno dei calabresi

Il Monza torna in Serie A, dopo un solo anno di B. I brianzoli, seppur sconfitti 0-2 in casa dal Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff della serie cadetta, si aggiudicano la doppia sfida con i calabresi.
In gol Jack al 40′ e Frosinini al 33′ della ripresa. All’andata il Monza si era imposto per 0-2 a Catanzaro ma va in Serie A grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato.
Delusione per la tifoseria giallorossa che vede sfumato un sogno ambito da diversi anni. Bastava un solo gol ai calabresi per ritornare nella massima serie.