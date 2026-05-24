Playoff, Catanzaro Monza 0-2. Ritorno in salita per i giallorossi

E’ stato sconfitto per 0-2 il Catanzaro a opera della rivale Monza nell’andata della finale playoff di Serie B. Allo stadio Nicola Ceravolo i lombardi conquistano la vittoria grazie a un eurogol di Hernani al 32′ della ripresa, con un destro violentissimo da 25 metri, e a una rete in contropiede di Caso al 44′ st.

Venerdì 29 maggio all’U-Power Stadium di Monza andrà in scena il ritorno, che deciderà l’ultima promozione in Serie A. I giallorossi hanno contenuto per quel che potevano i brianzoli nel primo tempo, ma nella ripresa un pasticcio in difesa ha dato la possibilità a Hernani di fiondare un potente destro con la palla che va sotto l’incrocio dei pali, gelando la squadra e la tifoseria negli spalti gremiti.

La squadra di Aquilani ha tentato una reazione ma non abbastanza incisiva per prendere il controllo del match e rimontare. Ha preso una traversa, la stessa che i brianzoli avevano centrato qualche minuto prima. Ora la gara di ritorno a Monza si preannuncia infuocata con i giallorossi che devono fare di tutto per recuperare i due goal subiti al Ceravolo. In caso di una vittoria con lo stesso risultato in favore dei calabresi, passerà il Monza per il miglior piazzamento in classifica della stagione regolare.