Onda travolge una barca in mare, muore un anziano pescatore

Un pescatore di 77 anni, Paolo Tarsia, è morto dopo che l’imbarcazione sulla quale si trovava è stata travolta da un’onda di notevoli dimensioni. Tarsia è finito in mare ed è deceduto per annegamento.

L’incidente si è verificato in località “Punta Pellaro” di Reggio Calabria. Una persona che si trovava sulla spiaggia si è gettata in mare ed ha tentato, senza riuscirci, di raggiungere il pescatore.

Il corpo senza vita di Tarsia è stato recuperato dalla Capitaneria di porto. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica di quanto è accaduto.