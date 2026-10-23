Forte terremoto in Cina, magnitudo 7.0. Crolli, morti e feriti gravi

Sedici persone sono morte e altre 32 sono rimaste ferite – secondo un bilancio provvisorio -, a seguito di un forte terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito la contea di Baqen, nella città di Nagqu, nella regione autonoma del Xizang, nel sud-ovest della Cina, alle 22:33 di giovedì (ora di Pechino, le 16.33 in Italia), secondo quanto riferito dall’ufficio di gestione delle emergenze cinese citato dall’agenzia Xinhua.

Undici dei feriti versavano in gravi condizioni, mentre 21 avevano riportato ferite lievi. Oltre 300 case sono crollate.

I danni causati dal terremoto sono in fase di ulteriore valutazione e monitoraggio mentre sono in corso le operazioni di soccorso.

Oltre trecento agenti di polizia sono stati inviati nell’epicentro del sisma per le operazioni di soccorso, mentre il corpo regionale dei vigili del fuoco e del soccorso ha mobilitato 347 persone nelle zone colpite.