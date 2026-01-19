Prende a fucilate un uomo, arrestato un 57enne nel crotonese

Nel corso della serata del 18 gennaio 2026, a Petilia Policastro (Crotone), i Carabinieri hanno sottoposto a fermo un 57enne del posto, ritenuto responsabile di un tentato omicidio verificatosi nel corso del pomeriggio.

Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dai militari, ieri pomeriggio l’indagato avrebbe raggiunto un’altra persona che si trovava a bordo della propria autovettura, nei pressi di un esercizio commerciale della località Foresta, esplodendo un colpo di fucile che andava a colpire il finestrino posteriore del veicolo, per poi darsi alla fuga. La vittima dell’agguato, fortunatamente, non ha riportato lesioni.

Dopo l’evento, i Carabinieri hanno attivato un articolato dispositivo di ricerca sul territorio, sia con autovetture civetta che d’istituto, avviando le attività di localizzazione dell’autore del gesto.

Grazie alla prontezza dell’intervento, alla conoscenza capillare del territorio e al coordinamento tra i reparti dell’Arma, l’uomo è stato rintracciato dopo circa un’ora e mezza mentre percorreva a piedi la Strada Statale 109, dove è stato bloccato e messo in sicurezza, spiega una nota dei militari.

Nel prosieguo delle operazioni, l’attività investigativa ha consentito di individuare anche l’autovettura utilizzata per la fuga, rinvenuta occultata all’interno di un casolare poco distante. All’interno del bagagliaio del veicolo è stata inoltre recuperata l’arma utilizzata per l’azione criminale – un fucile calibro 28 a canne mozze ancora carico e pronto all’uso -, risultato provento di furto.

L’arma e il veicolo sono stati sottoposti a sequestro e posti a disposizione della Procura di Crotone guidata da Domenico Guarascio.

L’indagato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale pitagorica in attesa della eventuale convalida del giudice.