Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato ancora una volta l’inviato speciale presidenziale statunitense Steve Witkoff, per discutere dei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. L’incontro è avvenuto nella residenza del leader russo a San Pietroburgo, il Palazzo di Costantino a Strelna.

“Il presidente Putin ha informato Steve Witkoff che in linea di principio la Russia è disposta a riprendere i negoziati trilaterali intorno al 10 novembre sull’argomento principale (la trattativa tra Russia, Stati Uniti e Ucraina)”, ha detto il consigliere presidenziale Yuri Ushakov – citato da Ria Novosti – dopo l’incontro.

“Si tratta della costruzione di un sistema di sicurezza per Mosca e Kiev dopo la fine del conflitto”, ha spiegato Ushakov. “Il rappresentante americano ha osservato che una simile decisione sarebbe senza dubbio accolta con grande soddisfazione dal presidente Trump.”

Ushakov ha sottolineato che “è stato il regime di Kiev a impedire il ritorno ai negoziati in formato trilaterale. La loro prevista ripresa subito dopo le elezioni della Duma di Stato, come è noto, è stata ostacolata dallo stesso regime ucraino, che ha lanciato attacchi massicci il giorno delle votazioni a Mosca, in altre città, contro i seggi elettorali e direttamente contro i dipendenti della commissione elettorale, alcuni dei quali sono morti.”

Putin ha inoltre informato Whitkoff sulla situazione nella zona dell’operazione militare speciale, dove le truppe russe mantengono l’iniziativa strategica. Gli ha anche chiesto di ringraziare Melania Trump per il suo impegno umanitario a Oleshky, nella regione di Kherson. Il rappresentante americano, a sua volta, ha informato il presidente sui negoziati che si erano svolti a Oslo e sulle nuove idee degli europei e di Kiev. “Non contenevano molto di utile nel contesto della risoluzione della crisi ucraina.”

Il capo della Casa Bianca aveva precedentemente espresso insoddisfazione per la scarsa disponibilità di Kiev a una soluzione pacifica e per la sua riluttanza a interrompere gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Aveva affermato che l’Ucraina ha bisogno di un nuovo leader in grado di negoziare con Mosca.

Durante l’incontro, Putin ha annunciato la liberazione del cittadino statunitense Stephen Hubbard, un ex insegnante di 74 anni detenuto dal 2022. Il portavoce Dmitry Peskov ha specificato che il rilascio unilaterale è avvenuto su esplicita richiesta del Presidente USA Donald Trump e per ragioni di salute del detenuto.

Durante i colloqui è stato elogiato l’accordo sulle esportazioni di diesel russo verso il mercato statunitense, che secondo Mosca ha contribuito a ridurre i prezzi globali del carburante del 5-6%. La Russia si è detta inoltre pronta a fornire grandi quantità di fertilizzanti commerciali agli Stati Uniti.

Situazione umanitaria a Kherson: Sul piano interno, il portavoce di Putin Peskov ha dichiarato che la presidenza russa sta monitorando attivamente le condizioni nella cittadina di Oleshky, nella regione controllata di Kherson, per risolvere le criticità alimentari segnalate dai residenti locali.