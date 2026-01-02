Ragazza ferita a coltellate dall’ex, lei se la caverà. Arrestato un 21enne

Una ragazza di 20 anni è stata ferita con alcune coltellate dall’ex fidanzato la scorsa notte nei pressi di un locale a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.

Il presunto responsabile, che ha 21 anni, è stato arrestato poco dopo dai carabinieri e condotto in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

La giovane, che ha riportato ferite al volto ed al collo, è stata portata dal personale del 118 in un primo tempo nell’ospedale di San Giovanni in Fiore e successivamente trasferita a Cosenza.

I medici, secondo quanto si è appreso, si sono riservati la prognosi ma la ragazza non è in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Cosenza, per ricostruire la dinamica dei fatti.