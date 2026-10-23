Traffico di tonnellate di cocaina, latitante preso in una comunità di recupero

È stato rintracciato e arrestato dagli investigatori della Polizia di Stato, Squadra Mobile di Reggio Calabria, un uomo con precedenti di 42 anni, Antonio Barbaro, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nel novembre dello scorso anno dal Giudice per le indagini preliminari di Milano, nell’ambito dell’operazione antidroga “Skyfall”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia milanese e condotta dal Gico della Guardia di Finanza.

L’indagine aveva coinvolto complessivamente altri 28 soggetti, a vario titolo ritenuti implicati in un traffico di sostanze stupefacenti per conto dei clan Barbaro di Platì e Morabito di Africo. L’uomo, sottrattosi all’esecuzione della misura cautelare, si era reso irreperibile, facendo perdere le proprie tracce.

Nei suoi confronti vengono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma, fatto salvo il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.

Le ricerche del latitante sono state avviate dalla Squadra Mobile reggina sulla base dell’ipotesi investigativa che, dopo essere sfuggito alla cattura da parte dei militari della Guardia di Finanza di Milano, l’uomo potesse aver fatto ritorno nella propria terra d’origine, cercando rifugio e protezione nel territorio reggino.

Gli investigatori della Sezione Antidroga hanno quindi avviato un’intensa attività di ricerca, concentrando progressivamente l’attenzione su alcune aree della provincia. Negli ultimi giorni, alcuni movimenti ritenuti anomali in una zona del capoluogo hanno indirizzato gli agenti verso la parte settentrionale della città.

Da quel momento, attraverso una meticolosa attività di osservazione e appostamento, sviluppata con il costante coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, il cerchio delle ricerche si è progressivamente ristretto, fino a individuare una comunità di recupero dalla tossicodipendenza, nella zona nord cittadina, quale possibile luogo in cui il ricercato aveva trovato rifugio.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno circondato l’intero stabile e fatto irruzione, sorprendendo il latitante all’interno della struttura. L’uomo è stato immediatamente riconosciuto e bloccato, senza opporre resistenza.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire che si era stabilito nella comunità da poco tempo, con l’intento di intraprendere un percorso di disintossicazione. Nel corso della perquisizione è stato inoltre sequestrato lo smartphone in suo possesso, che sarà sottoposto agli approfondimenti investigativi del caso.

L’arrestato è appartenente alla cosca dei Barbaro-Castanu di Platì per conto della quale gli è stato addebitato dalla Procura di Milano il traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina dal Sud America.