Sciame sismico con scosse fino a magnitudo 5,5 in mare tra Calabria e Sicilia

Uno sciame sismico è in atto nel Mar Tirreno meridionale, con epicentro al largo di Calabria e Sicilia, non distante a sud dal temuto vulcano sottomarino Marsili e a Nord ovest delle Isole Eolie.

Da questa notte fino a mezzogiorno circa di oggi 23 ottobre si sono succedute una serie di scosse da magnitudo 3 a 5,5, precedute e seguite da scosse minori. Non si segnalano danni a cose o persone.

L’area in cui è stata avvertita distintamente le scosse più forti è l’arcipelago delle Isole Eolie, in particolare Alicudi; poi

Palermo, distante una novantina di chilometri, come anche a Bagheria e città limitrofe. La terra ha tremato sensibilmente in tutta la provincia di Messina, a Reggio Calabria e nella zona costiera del Vibonese e delle coste del basso Tirreno Lametino e Cosentino. La profondità dello sciame varia tra 7 e dieci km.

La situazione è monitorata dalla Protezione civile e dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Secondo alcuni media sarebbe stata lanciata un’allerta maremoto con istruzioni ai comuni costieri interessati di prestare massima attenzione.